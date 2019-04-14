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أخبار محلية > بعد 17 شهراً من إطلاقه.. 10 مليارات للبنزين و11 ملياراً دعماً للكهرباء ضمن “حساب المواطن”
14/04/2019   8:23 ص

بعد 17 شهراً من إطلاقه.. 10 مليارات للبنزين و11 ملياراً دعماً للكهرباء ضمن “حساب المواطن”

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بلغ إجمالي الدعم المقدم للمواطنين ضمن برنامج حساب المواطن 10 مليارات ريال دعماً للبنزين، و11 مليار ريال دعماً لـ “الكهرباء”، منذ انطلاق البرنامج قبل نحو 17 شهراً.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني أن الزيادة المعلنة من وزارة الطاقة في خطواتها لمراجعة أسعار البنزين وربطه بالسعر العالمي تمت تغطيتها مُسبقاً وصرفها قبل تطبيقها على المستفيد المستوفي لشروط الأهلية والاستحقاق، بعد المراجعة التي حدثت في الربع الأخير من عام 2018 من قبل البرنامج.

وأكد القحطاني أن البرنامج يهدف لرفع كفاءة الدعم الحكومي، وإعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، مشيراً إلى أن التغير في أسعار الطاقة أحد أهم العوامل المؤثرة على الدعم بشكل مباشر.وفق “أخبار 24”.

بعد 17 شهراً من إطلاقه.. 10 مليارات للبنزين و11 ملياراً دعماً للكهرباء ضمن “حساب المواطن”

أخبار محلية
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