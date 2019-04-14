المملكة تؤيد ما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله.. وخادم الحرمين يوجه بتقديم مساعدات من القمح والأدوية والمشتقات البترولية‎

أكدت المملكة تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله معلنة دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي والوقوف إلى جانب الشعب السوداني، معلنة عن توجيه خادم الحرمين بتوجيه حزمة من المساعدات الإنسانية.
وقالت المملكة في بيانٍ لها إنها تابعت تطورات الأحداث التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة، والبيان الذي صدر عن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وأنها ومن منطلق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين؛ تؤكد تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني الشقيق حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني.وفق “أخبار 24”.
وأعلنت المملكة في بيانها دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس في المحافظة على الأرواح والممتلكات، والوقوف إلى جانب الشعب السوداني، وتأمل أن يحقق ذلك الأمن والاستقرار للسودان الشقيق، وتدعو الشعب السوداني بكافة فئاته وتوجهاته إلى تغليب المصلحة الوطنية وبما يحقق تطلعاتهم وآمالهم في الرخاء والتنمية والازدهار.
وأكدت أنه إسهاماً منها في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني، فقد صدرت توجيهات خادم الحرمين للجهات المعنية في المملكة بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية.