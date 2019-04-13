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أخبار الخرج > بالصور.. #الشعلة يواصل تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة “المجزل” الثلاثاء المقبل
13/04/2019   11:19 م

بالصور.. #الشعلة يواصل تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة “المجزل” الثلاثاء المقبل

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة ” المجزل ” عصر الثلاثاء على ملعب نادي الشعلة ضمن الجولة ( ٣٣ ) من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى .

بالصور.. #الشعلة يواصل تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة “المجزل” الثلاثاء المقبل

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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