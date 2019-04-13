حمدالله يواصل تحطيم الأرقام في الدوري السعودي

واصل المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم وهداف فريق النصر الأول لكرة القدم تألقه في تسجيل الأهداف في الدوري هذا الموسم، ورفع حصيلته التهديفية في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى27 هدفاً، بتسجيله يوم السبت هدفين في مرمى الاتحاد.
وسجل المغربي في 9 مباريات متتالية في الدوري، ويعد ثالث أطول سلسلة تسجيل في المنافسة، حيث اقترب من البرازيلي ويسلي لوبيز مهاجم الهلال السابق في تسجيل الأهداف “11” مباراة متتالية.
وعادل الهداف المغربي سلسلة تسجيل الأهداف مع البرازيلي الآخر فيكتور سيموس مهاجم الأهلي السابق والسوري عمر السومة “9” مباريات لكل منهما.وفق “الرياضية”.
ويتصدر حمدالله قائمة الهدافين بتسجيله 27 هدفاً في 23 مباراة له في الدوري، وسبق أن سجل “سوبر هاتريك” مرتين، و “هاتريك” لمرة واحدة.