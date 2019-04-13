قدم مجلس إدارة نادي الاتحاد مبلغ ٥٠ألف ريال لكل لاعب بعد فوزهم في مواجهة اليوم السبت على نادي النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الـ27 من الدوري.
وقالت إدارة النادي إن هذه المكافأة للاعبين بعد المستوى الكبير الذي قدموه في اللقاء والنتيجة الثمينة التي حققوها.
ويعتبر هذا الفوز مهماً لنادي الاتحاد للابتعاد عن شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى، فيما حرم هذا الفوز نادي النصر من استعادة صدارة الدوري من غريمه الهلال، ليبقى في المركز الثاني برصيد 61 نقطة.
من جانبه، قال المدير الفني لنادي الاتحاد، لويس سييرا، إنهم قدموا مباراة كبيرة اليوم أمام فريق يملك دفاعاً وهجوماً قوياً، مؤكداً أنهم استحقوا الفوز بسبب إصرارهم وأدائهم المثالي.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة أن لاعبيه سنحت لهم عدة فرص لإنهاء المباراة في وقت مبكر لكنهم لم يستثمروها.
وفق “أخبار 24”.