كاتب رياضي عن لقطة “عبدالغني”: هذا اللاعب يعبث بثقافة الأهلي..عيب !

هاجم الكاتب والناقد الرياضي عبدالمحسن الجحلان تصرف لاعب الأهلي حسين عبدالغني خلال مباراة فريقه أمام الهلال مساء أمس ضمن منافسات الجولة ال27 للدوري.
ونشر الجحلان لقطة لعبدالغني وهو يقوم بدعس قدم لاعب الهلال بوتيا بعد تسجيله هدفا في شباك الأهلي ، وعلق بقوله:
والله عيب ..هذا اللاعب يعبث بثقافة الأهلي الراقية..
وظهر عبدالغني في لقطة مثيرة أخرى خلال نفس اللقاء حاول فيها استفزاز غوميز مهاجم الهلال .
وحقق الهلال فوزا صعبا على الأهلي بنتيجة 1-0 وتصدر ترتيب جدول الدوري مؤقتا برصيد 63 نقطة قبل مباراة النصر مع الاتحاد مساء اليوم.وفق “المرصد”.
والله عيب ..هذا اللاعب يعبث بثقافة الأهلي الراقية.. pic.twitter.com/klJbBBJ6lU
— عبدالمحسن الجحلان (@AAljahlan) April 12, 2019