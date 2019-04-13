تسبب حريق شب في منزل شعبي مكون من 3 طوابق بحي بترومين في جدة في 3 حالات وفـاة و4 إصابات، فيما باشر خبراء الأدلة الجنائية مهمتهم في كشف مسبباته.
وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن مركز العمليات تلقى اليوم (السبت) بلاغا عن اندلاع الحريق بمنزل شعبي جنوبي محافظة جدة، من امرأة تسكن بجواره، حيث سمعت صراخا وشاهدت ألسنة اللهب، وأن فرق الإطفاء والإنقاذ توجهت على الفور للموقع.
وأضاف أن سحب الدخان كانت تغطي كافة أرجاء منزل شعبي مكون من دورين بينما تتصاعد ألسنة اللهب من النوافذ، وشمل الحريق الدور الأرضي والدور الأول مع حدوث انهيار بسقف الدور الثاني إلى الأرضي.
وبيّن أن الفرق اقتحمت المبنى وعثرت على فتاتين وطفلة اتضح بعد الكشف عليهن من الهلال الأحمر أنهن فارقن الحياة، كما نتج عن الحريق 4 إصابات لامرأتين وطفلين نقلوا لخارج المبنى وأُسعفوا، واستدعت حالتهم نقلهم للمستشفى.
وفق “أخبار 24”.