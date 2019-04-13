سفير المملكة في اليمن: انعقاد البرلمان اليمني خطوة لاستعادة الدولة وإنهاء مشروع الانقلابيين‎

علق سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد آل جابر، على انعقاد أول جلسة للبرلمان اليمني اليوم السبت في حضرموت منذ انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران.
وقال السفير آل جابر في تصريح له إن مجلس النواب اليمني انعقد في سيئون بعدد فاق النصاب القانوني، مضيفا أن انعقاد جلسة البرلمان تُعد خطوة وتأكيداً على عزيمة الشعب اليمني لاستعادة دولته وإنهاء مشروع الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.
وكان البرلمان اليمني قد عقد أولى جلساته اليوم في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، وذلك بعد توقف لأكثر من أربعة أعوام، منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية في البلاد.وفق “أخبار 24”.
وشهدت الجلسة حضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وشرع النواب في عملية انتخاب هيئة الرئاسة البرلمانية بمشاركة 141 نائباً، حيث تم اختيار سلطان البركاني رئيساً للبرلمان بالإجماع.