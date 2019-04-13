احذر من ملوثات التمر.. وهذه عدة طرق للحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدداً من النصائح للمستهلكين للحفاظ على التمر من التلف والتلوث لأطول فترة ممكنة.
وأبانت أن هناك ملوثات للتمر منها، بقايا المبيدات، ومعادن ثقيلة وسامة، والأجسام الغريبة مثل وجود أجزاء معدنية، ونمو الأحياء الدقيقة (الأحياء والعفن).
وأوضحت أن ينبغي غسل التمر جيداً قبل تناوله بالماء الحار لأن ذلك قد يقلل بقايا المبيدات والمواد الكيميائية، مع ضرورة عدم استعمال المياه المستخدمة في غسل التمر أكثر من مرة.
وأشارت إلى أن هناك ثلاثة طرق لحفظ التمر، وهي:
– التجميد: أفضل طرق حفظ التمر، إذ تعمل على قتـل أو خفض الأحياء الدقيقة وكذلك خفض العمليات الحيوية والأكسدة، ويفضل أن يكون التجميد بأقل درجة حرارة ممكنة.
– التبريد: يمكن حفظ التمر في الثلاجة لأسابيع عدة في عبوات مناسبة تسهم في تقليل تعرض التمر للرطوبة ولا تسمح بخروج البخار، ويمكن حفظه في الثلاجة لمدة ثلاثة أشهر لبعض الأنواع.
– التجفيف: والهدف من ذلك خفض الرطوبة التي تسهم في نمو الأحياء الدقيقة، إذ أن حفظ التمر بنسبة 20% من الرطوبة وتخزينه بدرجة حرارة 25، تطيل فترة حفظه إلى سنة.
وفق “أخبار 24”.