بالفيديو .. الاتحاد يفوز على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين

فاز الفريق الأول لكرة القدم لنادي الاتحاد على نظيره النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مواجهات الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل أهداف الاتحاد في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد ملعب الملك فهد الدولي بالرياض محترفه ألكسندر بريجوفيتش وفهد المولد، فيما سجل هدفي النصر مهاجمه عبد الرزاق حمدالله.
وبهذه النتيجة يتجمد رصيد النصر عند النقطة 61 في المركز الثاني من ترتيب الدوري بعد الهلال الذي يحتل الصدارة بـ 63 نقطة، فيما يرفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 28 في المركز 12.
وفق “أخبار 24”.