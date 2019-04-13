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اخبار رياضية > شاهد.. “آل سويلم” يغادر مكانه في الملعب عقب هدف الاتحاد الثاني
13/04/2019   11:06 م

شاهد.. “آل سويلم” يغادر مكانه في الملعب عقب هدف الاتحاد الثاني

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أظهرت لقطة من مباراة الاتحاد والنصر المقامة اليوم السبت، رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، وهو يغادر مكانه في الملعب بعد تسجيل الاتحاد الهدف الثاني.

وسجل الاتحاد هدفيه عن طريق محترفه الكساندر بريوفيتش في مباراة الجولة 27 من الدوري، وعقب الهدف الثاني شوهد “آل سويلم” وهو يتجه بعيدا عن مكانه في المدرجات، وسط تساؤلات عن مغادرته الملعب أم أنه سيعود.

يذكر أن النصر يحتاج الفوز اليوم ليحافظ على صدارة الدوري في ظل فوز الهلال أمس الجمعة على الأهلي في جدة، بهدف نظيف واحتلاله الصدارة مؤقتا.حسب “أخبار 24”.

 

شاهد.. “آل سويلم” يغادر مكانه في الملعب عقب هدف الاتحاد الثاني

اخبار رياضية
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