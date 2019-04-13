لقي رجل أمن مصرعه وأصيب اثنان آخران، فجر اليوم السبت، إثر اقتحام سيارة مسرعة نقطة تفتيش مؤقتة بحائل.
وفي التفاصيل فإن سيارة مسرعة اقتحمت إحدى نقاط التفتيش المؤقتة على طريق على طريق حائل جبة بسرعة كبيرة، فصدمت رجل أمن لقي مصرعه على الفور، فقامت دورية أخرى وفقاً لـ”سبق” بملاحقة الجاني إلا أن الدورية تعرضت لحـادث مروري نتج عنه إصابة قائدها ومرافقه.
وتحركت دورية أخرى لملاحقة الجاني بعد الحـادث الذي تعرضت له الدورية الأولى، وتم تضييق الخناق على عليه والإمساك به بعدما قطع مسافة 200 كلم بعد ارتكابه الحـادث، وأحيل للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، فيما أحيل رجلا الأمن المصابان للمستشفى لتلقي العلاج.
وفق “أخبار 24”.