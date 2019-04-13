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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأحد
13/04/2019   11:04 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأحد

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد أن يكون هناك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والشرقية وتبوك ونجران والجوف والحدود الشمالية.

فيما توقعت الأرصاد سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان ومرتفعات عسير وشمال وجنوب غرب المملكة، في حين لم تستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأشارت “الأرصاد” إلى أن أعلى درجة حرارة يُتوقع تسجيلها غداً (37) درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة (12) درجة في حائل وعرعر.وفق “أخبار 24”.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأحد

أخبار محلية
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