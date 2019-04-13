أظهرت صور ومقطع فيديو متداول لحظة وصول أحد مصابي الحرس الوطني إلى المملكة بعد رحلة علاج بالخارج، حيث أُقيم له استقبال حاشد بالمطار.
وبدا في الفيديو والصور وصول المقدم ركن سعد مقحم القحطاني من لواء الأمير تركي بالحرس الوطني، حيث كان في استقباله جمع من المواطنين وأفراد عائلته؛ لتهنئته بالعودة إلى أرض الوطن سالماً معافى من الإصابة التي تعرض لها من صاروخ بالحد الجنوبي.
وأنشأ ناشطون على موقع “تويتر” وسماً باسم “سعد مقحم القحطاني” تداولوا خلاله مقاطع وصوراً للاستقبال، ومقاطع قديمة له أثناء مرابطته في الحد الجنوبي، معبرين عن سعادتهم بعودته معافى إلى أهله وطنه.
وفق “أخبار 24”.