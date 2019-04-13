سلَّمت إحدى الشركات الصينية، نحو 600 حافلة تحمل علامة “آنكاي” المصنعة من قبل شركة آنهوي آنكاي الصينية المحدودة للسيارات، إلى المملكة.
وأظهرت مقاطع مصورة، مئات الحافلات المميزة باللونين الأصفر والأبيض، وتحمل العلامة التجارية لشركة “حافل” السعودية، وهي تصطف في مدينة خفي حاضرة مقاطعة آنهوي شرقي الصين الأربعاء الماضي، استعداداً للمغادرة إلى المملكة.
وقال مدير المبيعات في شركة آنهوي آنكاي الصينية تشانغ هاي يانغ، إن الحافلات التي يبلغ طولها 12 مترا وبها 3 أبواب وخمسة مقاعد بعرض الحافلة، تلبي متطلبات الراحة والمساحة المرتفعة لدى العملاء السعوديين.
يذكر أن شركة آنهوي آنكاي قامت بتصدير ما يقرب من 7000 حافلة إلى السوق السعودية، بما فيها الحافلات المدرسية وحافلات النقل العام والسياحة والحج.
وفق “أخبار 24”.