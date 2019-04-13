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أخبار محلية > بسبب الأحداث الأخيرة بالسودان.. سفارة المملكة تجلي 7 كويتيين من الخرطوم إلى جدة
13/04/2019   4:39 م

بسبب الأحداث الأخيرة بالسودان.. سفارة المملكة تجلي 7 كويتيين من الخرطوم إلى جدة

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تمكنت سفارة المملكة بجمهورية السودان من إجلاء 7 مواطنين كويتيين من الخرطوم إلى جدة، عبر الخطوط السعودية.

وأوضحت السفارة أن المواطنون الكويتيين كانوا متواجدين بالسودان وقت اندلاع الأحداث الأخيرة في البلاد، لافتةً إلى أن الرحلة التي أقلَّتهم وصلت إلى المملكة فجر اليوم (السبت).

وأشارت إلى أنها وجهت الخطوط السعودية بحجز سبعة مقاعد للمواطنين الكويتيين، ونقلهم إلى جدة عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي.وفق “أخبار 24”.

ونقلت وسائل إعلام كويتية، أن المواطنين كانوا في رحلة صيد، وفوجئوا باندلاع الأحداث الأخيرة في السودان وفرض حظر التجوال.

بسبب الأحداث الأخيرة بالسودان.. سفارة المملكة تجلي 7 كويتيين من الخرطوم إلى جدة

أخبار محلية
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