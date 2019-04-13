بدأت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في توزيع (6280) سلة من المواد الغذائية، التي تُستهلك خلال شهر رمضان المبارك، صدقاتٍ عن شهداء الواجب، تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.
وجرى توزيع الصدقات من خلال 38 نقطة توزيع فرعية، لإيصالها إلى مستحقيها في (428) نقطة نهائية بمختلف المدن والقرى والهجر قبل حلول شهر رمضان المبارك.
يذكر أن هذه المبادرة المستمرة تأتي عرفاناً وتقديراً من وزارة الداخلية لما بذله الشهداء من تضحية وفداء لهذا الوطن الغالي، حيث تولي الوزارة أسر الشهداء اهتماماً خاصاً لمساندتهم في مختلف متطلبات حياتهم.