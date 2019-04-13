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اخبار رياضية > طاقم تحكيم تشيكي لمباراة النصر والاتحاد بقيادة بافيل كرالوفيتش
13/04/2019   4:36 م

طاقم تحكيم تشيكي لمباراة النصر والاتحاد بقيادة بافيل كرالوفيتش

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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم اللقاء المرتقب اليوم (السبت) بين ناديي النصر والاتحاد.

وأعلن الاتحاد تعيين طاقم تحكيمي تشيكي بقيادة الحكم بافيل كرالوفيتش، للقاء الهام الذي يأتي ضمن الجولة الـ27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويقام على ملعب الملك فهد بالرياض.

ويساعد كرالوفيتش كلٌّ من إيفو نادفورنيك، وتوماس موكروستش، وميروسلاف زيلينكا، بالإضافة إلى حكم الفيديو سرداد جوزيبيوك.

ويسعى النصر لاستعادة الصدارة من الهلال الذي تمكن من حسم موقعة الأمس مع الأهلي بهدف دون رد، فيما يحاول الاتحاد اقتناص نقاط المباراة للهروب من فخ الهبوط.حسب “أخبار 24”.

طاقم تحكيم تشيكي لمباراة النصر والاتحاد بقيادة بافيل كرالوفيتش

اخبار رياضية
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