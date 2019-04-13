مدير “تعليم جدة”: نشر مقاطع وصور من داخل فصول المدارس يُوقع المصور في مخاطر قانونية

حذر مدير “تعليم جدة” عبد الله الثقفي من نشر صور أو مقاطع فيديو للطلاب داخل الفصول الدراسية، مشيراً إلى أن ذلك يعرض المصور لمشكلات نظامية وقانونية.
وكان ناشطون قد تداولوا مقطع فيديو ظهر خلاله طالب بإحدى المدارس يجهش بالبكاءبعد مشاهدته مقطع فيديو لوالده المرابط بالحد الجنوبي وهو يوجه خطاباً تحفيزياً له ولزملائه بالفصل.
وقال الثقفي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” تعليقاً على المقطع إنه تابع حساب مدرسة دار التوحيد المتوسطة والثانوية في الطائف، وأنه يكن لهما كل التقدير، مشيراً إلى أنه درس فيهما.
وأضاف بحسب صحيفة “عكاظ” أن المدارس مثل المنازل لها خصوصيتها، ولذلك تصوير الطلاب وتداول مشاهد من الفصول أو حالات خاصة للطلاب يُوقع المصور في مخاطر نظامية وقانونية.