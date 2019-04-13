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أخبار محلية > “السدحان” ينشر فيديو نادراً لأول مشهد له في حياته الفنية ويعلق عليه
13/04/2019   1:22 م

“السدحان” ينشر فيديو نادراً لأول مشهد له في حياته الفنية ويعلق عليه

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نشر الفنان عبد الله السدحان مقطعا مصورا من عمل فني قديم له، كاشفا عن أنه أول مشهد له في حياته المهنية أمام الكاميرا.

وأوضح السدحان في تغريدة على حسابه في “تويتر” أنه كان وقتها في الصف الثاني الثانوي، وتوقف بعدها إلى أن تخرج من الجامعة.

وقال السدحان إن هذا العمل كان مسلسل “أيام لا تنسى”، مستذكرا قصة مشاركته في العمل حيث قال: “هذا المسلسل “أيام لا تنسى” لم أتعرف عَلى الشخصية وأبعادها إلا في الحلقه السادسة، يتم تسليمي المشاهد التي ستصور غداً فقط وهكذا كل يوم بيومه، إيش القصة من أكون ما أدري، وأخاف أسأل اعترض ثم اقضب الباب!”.حسب “أخبار 24”.

 

“السدحان” ينشر فيديو نادراً لأول مشهد له في حياته الفنية ويعلق عليه

أخبار محلية
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