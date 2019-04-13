“السدحان” ينشر فيديو نادراً لأول مشهد له في حياته الفنية ويعلق عليه

نشر الفنان عبد الله السدحان مقطعا مصورا من عمل فني قديم له، كاشفا عن أنه أول مشهد له في حياته المهنية أمام الكاميرا.
وأوضح السدحان في تغريدة على حسابه في “تويتر” أنه كان وقتها في الصف الثاني الثانوي، وتوقف بعدها إلى أن تخرج من الجامعة.
وقال السدحان إن هذا العمل كان مسلسل “أيام لا تنسى”، مستذكرا قصة مشاركته في العمل حيث قال: “هذا المسلسل “أيام لا تنسى” لم أتعرف عَلى الشخصية وأبعادها إلا في الحلقه السادسة، يتم تسليمي المشاهد التي ستصور غداً فقط وهكذا كل يوم بيومه، إيش القصة من أكون ما أدري، وأخاف أسأل اعترض ثم اقضب الباب!”.حسب “أخبار 24”.
أول مشهد لي أمام الكاميرا كنت سنة ثانية ثانوي.
بعدها توقفت إلى أن تخرجت من الجامعة.
هذا المسلسل “أيام لا تنسى” لم أتعرف عَلى الشخصية وأبعادها إلا في الحلقه السادسة يتم تسليمي المشاهد التي ستصور غداً فقط وهكذا كل يوم بيومه ايش القصه من اكون ما ادري واخاف اسأل اعترض ثم اقضب الباب ! pic.twitter.com/7n4Dkeko8o
— عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) ١٢ أبريل ٢٠١٩