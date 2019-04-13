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أخبار محلية > “البيئة” تصدر خطط وآليات إنشاء المراكز الأربعة البديلة لـ”الأرصاد” و”الحياة الفطرية”
13/04/2019   1:21 م

“البيئة” تصدر خطط وآليات إنشاء المراكز الأربعة البديلة لـ”الأرصاد” و”الحياة الفطرية”

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أصدرت وزارة البيئة خطط وآليات ولوائح إنشاء المراكز الوطنية الأربعة التابعة لها، والبديلة للهيئة العامة للأرصاد، والهيئة السعودية للحياة الفطرية.

وأوضحت الوزارة أنها أعدت الخطط المطلوبة لإنشاء المراكز الأربعة واتخذت الإجراءات اللازمة لنقل كل المهمات والمسؤوليات بسلاسة من الهيئات القائمة إلى الإطار المؤسسي الجديد، حيث كشفت الوزارة عن قيامها بإنشاء المراكز البيئية الأربعة خلال 16 شهراً من تاريخ إقرار مجلس الوزراء لتنظيماتها.

وأشارت إلى أنها ستتخذ ما يلزم لتشكيل مجالس إدارات المراكز الأربعة خلال 60 يوماً من تاريخ إقرار مجلس الوزراء لتنظيماتها، وستقوم بإعداد الهياكل التنظيمية لكل مركز خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من نفس التاريخ، على أن تحدد البرامج التنفيذية والإمكانيات الفنية لكل مركز خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر.وفق “أخبار 24”.

وكشفت عن إنشاء لجنة برئاسة الوزارة، وعضوية كل من هيئة الأرصاد، وهيئة الحياة الفطرية، خلال شهر من إقرار التنظيمات لتحديد المهمات التنفيذية والمبادرات والموظفين الواجب نقلهم إلى المراكز الأربعة، وطرق استيعاب بقية موظفي الهيئتين، ونقل المبادرات والبيانات والوثائق الفنية ونقل الأصول، والميزانيات التشغيلية والعقود والاعتمادات والبيانات والوثائق المتعلقة بها، وتطوير الإجراءات الفنية والإدارية للمراكز، وذلك خلال مدد محددة.

وكان مجلس الوزراء قرر خلال جلسته التي عُقدت قبل نحو 3 أسابيع، إلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

“البيئة” تصدر خطط وآليات إنشاء المراكز الأربعة البديلة لـ”الأرصاد” و”الحياة الفطرية”

أخبار محلية
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