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اخبار رياضية > الهلال يقتنص فوزاً ثميناً من الأهلي ويتصدر الدوري‎
13/04/2019   1:20 م

الهلال يقتنص فوزاً ثميناً من الأهلي ويتصدر الدوري‎

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فاز نادي الهلال على نظيره الأهلي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على إستاد الملك عبدالله الرياضي بجدة “الجوهرة المشعة” ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا هدف التقدم للهلال قبل دقيقتين فقط من انتهاء الشوط الأول.

وشهد الشوط الأول طرد لاعب الأهلي يوسف الحربي في الدقيقة 38 من عمر المباراة، في حين حصل لاعب الهلال محمد البريك على بطاقة صفراء في الشوط الأول، وحسين عبدالغني مدافع الأهلي على بطاقة صفراء في الشوط الثاني.وفق “أخبار 24”.

وبهذا الفوز يتصدر الهلال الدوري بشكل مؤقت بـ63 نقطة، في حين يلعب النصر غداً مباراته المتبقية ضمن الجولة الـ27 ضد فريق الاتحاد، بينما الأهلي في المركز الخامس خلف التعاون صاحب المركز الرابع.

 

الهلال يقتنص فوزاً ثميناً من الأهلي ويتصدر الدوري‎

اخبار رياضية
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