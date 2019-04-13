محمد البكيري يسخر من حركات عبدالغني: ياالله حسن الخاتمة

سخر الإعلامي محمد البكيري، من الحركات الاستفزازية التي قام بها لاعب الأهلي حسين عبدالغني أمام الفرنسي بافتيمبي غوميز لاعب الهلال.
وحاول حسين عبدالغني، استفزاز الفرنسي غوميز، خلال أحداث المباراة التي جمعته الهلال والأهلي مساء اليوم، بحركات طفولية واستفزازية.
وقال البكيري: ” يالله حسن الخاتمة ” ، في إشارة إلى كبر سن عبدالغني.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الهلال بهدف دون رد.وفق “المرصد”.
وارتفع رصيد الهلال إلى 63 نقطة ليعتلي صدارة ترتيب جدول الدوري مؤقتًا، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 46 نقطة في المركز الخامس.