علق الكاتب والناقد الرياضي ناصر الجديع عقب فوز الهلال أمام الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الـ27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتب الجديع عبر حسابه الرسمي على تويتر” لأول مرة أشاهد فريقًا يهزم مدربه قبل أن يهزم خصمه .. ألف مبروك لـ “الهلال” الفوز الهام .. هاردلك لـ “الأهلي” .. هاردلك زوران!
وتابع ” بالإضافة إلى أن الهلال يلعب مباراة كل ٣ أيام ، الطريقة التي يصعب فيها زوران المباريات على الفريق تجعله وكأنه يلعب في كل مباراة ١٨٠دقيقة مما يرهق اللاعبين بشكل مضاعف .. للتخفيف من أثر الإرهاق الهلال لا يحتاج (تدوير) لاعبين .. بل يحتاج (تدوير) مدرب!.وفق “المرصد”.