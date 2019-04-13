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اخبار رياضية > بالفيديو.. حسين عبدالغني: ما كان بيني وبين غوميز ” تحدي “
13/04/2019   1:18 م

بالفيديو.. حسين عبدالغني: ما كان بيني وبين غوميز ” تحدي “

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أكد حسين عبدالغني قائد فريق الأهلي، أن الحركات التي فعلها أمام الفرنسي بافتيمبي غوميز خلال اللقاء، هي بمثابة ” تحدي ” بينهما.

وقدَّم ” عبدالغني ” التهنئة للهلال على النقاط الثلاث، مؤكدًا أن يستحقون الفوز، مضيفًا : ” الدوري اشتد وبيكون أكثر سخونة، وما كان بيني وبين غوميز ” تحدي ” من يكسب الثاني ” .

وحاول حسين عبدالغني، استفزاز الفرنسي غوميز، خلال أحداث المباراة التي جمعته الهلال والأهلي مساء اليوم، بحركات طفولية واستفزازية.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الهلال بهدف دون رد.وفق “صدي”.

وارتفع رصيد الهلال إلى 63 نقطة ليعتلي صدارة ترتيب جدول الدوري مؤقتًا، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 46 نقطة في المركز الخامس.

بالفيديو.. حسين عبدالغني: ما كان بيني وبين غوميز ” تحدي “

اخبار رياضية
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