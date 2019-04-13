وجّه استشاري الجراحة العامة والأورام ومناظير السمنة الدكتور أحمد علي مراد، عدة نصائح للمقبلين على عمليات تكميم المعدة قبل شهر رمضان، مشيراً إلى أنه لا يمكن للقائمين بالعملية الصيام قبل شهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل من إجرائها.
وأوضح مراد في مداخلة مع برنامج “mbc في أسبوع”، أن الشرط الأساسي للسماح لمكمّمي معدتهم بالصيام، هو قدرتهم على شرب أكثر من لترين من الماء أثناء الإفطار؛ بسبب ضمان عدم حدوث جفاف وجلطات للدم.
ولفت إلى أن عمليات التكميم تتم باشتراطات معينة وقوانين صارمة يتم تطبيقها في جميع الدول من خلال إجراءات حسابات معينة للوزن والطول، لافتاً إلى أن إحدى الدراسات البريطانية خلصت إلى إمكانية الصيام بعد عام أو عامين من إجراء تلك العملية.
وأشار إلى أن عمليات تكميم المعدة يتم من خلالها القص الطولي للمعدة بإزالة 75% منها، الأمر الذي يساعد في خفض إفراز مستوى هرمون الجوع وتحسن هرمون الأنسولين، ومن ثم التخلص من الأمراض المصاحبة للسمنة.
وفق “أخبار 24”.