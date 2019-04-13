حذّر المختص في شؤون الطقس زياد الجهني، من قدوم سحابة من العيار الثقيل في الأفق الشمالي الغربي البعيد من العاصمة الرياض.
وشهدت مدينة الرياض في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة، ومازالت مستمرة حتى الآن.
فيما أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد عدة تنبيهات باستمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية اليوم (السبت) بعدة مناطق بينها الرياض.
وأوضح النظام الآلي أن منطقة الرياض وتحديداً الدوادمي وعفيف والخرج والمجمعة وشقراء سيستمر فيها هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مُثيرة للأتربة، والتي قد تؤدي إلى جريان السيول حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.
وبيّن أن مناطق القصيم ونجران وجازان سيستمر فيها هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، لافتاً إلى أن المنطقة الشرقية وخاصةً الدمام والظهران والقطيف والأحساء ستشهد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.
وفق “أخبار 24”.