حددت القوات الخاصة لأمن الطرق عدداً من الإرشادات والخطوات التي ينبغي على قائدي المركبات اتباعها في حال التعطل المفاجئ لفرامل المركبة أثناء القيادة.
وقالت إن أول إجراء يجب على السائق اتخاذه حال تعطل الفرامل، استخدام الجهة اليمنى من الطريق مع أهمية تشغيل إشارات التنبيه لإعلام قائدي المركبات الأخرى بوجود مشكلة لديه.
وينبغي على السائق كذلك تخفيض سرعة المركبة باستخدام ناقل الحركة للانتقال إلى الغيار الأقل، وبعد ملاحظة انخفاض سرعة المركبة يمكن استخدام فرامل اليد برفعها بشكل لا يسبب انحراف المركبة، مع ضرورة المحافظة على عجلة القيادة ثابتة لئلا تنقلب المركبة.
فيما ينصح خبراء المركبات، بعدم إطفاء محرك السيارة؛ عازين ذلك إلى أن إطفاء المحرك يؤدي إلى إقفال مقود القيادة، وهذا يعني أنك لن تستطيع أن تغير اتجاه المركبة وقد تصطدم بأول سيارة تصادفها في طريقك.
وإلى جانب هذه الإرشادات، يبقى الشيء الأكثر أهمية وهو أن يتحلى قائد المركبة بالتحكم في أعصابه وتقليل حدة التوتر حتى يستطيع اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب.
وفق “أخبار 24”.