في مشهد مؤثر، أجهش طالب بالبكاء، عندما شاهد والده يتحدث إليه في مقطع فيديو أرسله الوالد المرابط في الحد الجنوبي ليذاع في المدرسة كنشاط تحفيزي للطلاب.
وكان أحد المعلمين بمدرسة بالرياض قد طلب من أولياء الأمور تسجيل كلمة مشجعة لأبنائهم الطلاب، على ألا يعلم الطالب بذلك، فكانت إحدى المشاركات من أب من المرابطين في الحد الجنوبي.
وأظهر مقطع فيديو الطلاب في انتظار مشاهدة الفيديو دون أن يعلموا مَن المتحدث، وفجأة أجهش أحد الطلاب بالبكاء بصوت عالٍ، عندما علم أن الفيديو من والده وشاهده في أرض المعركة، حيث وجه رسالة لابنه الفخور به.
وأسرع المعلم واحتضن الطالب وهدأ من روعه وسط تردد كلمات والده في أرجاء الفصل الدراسي، فيما صفق الطلاب بحرارة للوالد، الذي دعا لابنه في ختام كلمته بالتوفيق والفلاح.
وفق “أخبار 24”.