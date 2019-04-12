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أخبار محلية > بالفيديو.. مرابطون بالحد الجنوبي يكافحون لتثبيت مظلتهم التي تجاذبتها رياح عاتية
12/04/2019   8:48 م

بالفيديو.. مرابطون بالحد الجنوبي يكافحون لتثبيت مظلتهم التي تجاذبتها رياح عاتية

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أظهر مقطع فيديو متداول جانباً من المعاناة والمتاعب التي يواجهها المرابطون على الحد الجنوبي في مواقع تمركزهم في قمم الجبال للدفاع عن أمن واستقرار المملكة.

وبدا في الفيديو عددٌ من المرابطين وهم يكافحون لتثبيت مظلة يستظلون بها من حر الشمس، وذلك أثناء تعرضهم لرياح عاتية اجتاحت موقعهم، وبعثرت كل متعلقاتهم.

وقال الإعلامي والمحاضر بجامعة الإمام عبدالرحمن الهزاع في تغريدة مرفقة مع الفيديو الذي نشره على حسابه بموقع “تويتر”: “نحن في بيوتنا آمنين مرتاحين ورجال سلمان يواجهون العدو الحوثي في الحد الجنوبي مهما كانت الظروف المناخية قاسية.. اللهم إنهم جندك فانصرهم على عدوهم وثبت على الحق أقدامهم”.

وقد تفاعل عدد كبير من الناشطين على الموقع مع الفيديو، وتوجهوا بالدعاء للمولى عز وجل أن يلطف بالمرابطين وأن يثبتهم، وأن يكتب لهم النصر على الأعداء الذين يتربصون بالوطن.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مرابطون بالحد الجنوبي يكافحون لتثبيت مظلتهم التي تجاذبتها رياح عاتية

أخبار محلية
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