أعلن مجلس جماهير نادي النصر عن تهيئة التيفو الذي سيزين مدرج النصر في ملعب الملك فهد الدولي ،وذلك في كلاسيكو السبت،ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونشر مجلس جماهير نادي النصر، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، تغريدة مرفقة بفيديو، قالت فيها :”سيكون ظهور التيڤو بطريقة جديدة ومميزة على الملاعب السعودية تعكس جمال العمل الذي نقدمه لمحبين كرة القدم ، فبما ان هناك جماهير عالمية تعشق النصر فذلك يعني انه لازال للابداع والتميز مكان . نثق بكم وبحضوركم يا فرسان العالمي ، فارسموا للعالم جمال مدرجاتكم”.
و أضاف : “سيتم توزيع 20الف وشاح يحمل صورة تميمة النصر من الخلف ستوزع خلف المرمى يتم ارتدائها من قبل الجماهير ستظهر بهذا الشكل المميز كعمل لم يسبق له ايضاً في الملاعب السعودية”.
ويشير التيفو بكلمة “yes we can” باللغة الإنجليزية وترمز بالعربي ( نعم نستطيع ).
ويأتي الاتحاد في المركز الثالث عشر بجدول دوري المحترفين، برصيد 25 نقطة، بينما يتزعم النصر صدارة المسابقة، برصيد 61 نقطة.
وفق “أخبار 24”.