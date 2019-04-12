سوموديكا: سأرحل عن الشباب في هذه الحالة.. أحضروا غوارديولا ومورينهو

أكد الروماني ماريوس سوموديكا، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الشباب، أنه يعد ثاني مدرب في تاريخ الليوث، يصل بالفريق إلى النقطة 50 في دوري المحترفين، بعد برودوم.
وحقق الشباب فوزًا على الباطن بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس، على ملعب الباطن، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ووجه سوموديكا رسالة لجماهير الشباب، عقب المباراة، قائلًا “لمن يهاجموني، إذا أراد النادي إحضار غوارديولا أو مورينهو، فليحضروهم، ولو واصلت الجماهير مهاجمتي، فلن أستمر في تدريب الشباب”.وفق “أخبار 24”.
ورفع الشباب رصيده إلى 50 نقطة، محتلًا المركز الثالث في جدول المحترفين.