أظهرت مقاطع فيديو عملية ضبط وإغلاق أحد المجمعات الطبية المتخصصة في مجال التجميل والأسنان والحجامة في الرياض بعد ضبطه يستخدم مواد طبية منتهية الصلاحية، وتعمل به كوادر صحية بلا رخص.
وبدا في الفيديوهات التي نشرها الناشط في قضايا حماية المستهلك فيصل العبد الكريم مستودعات واسعة بداخل المجمع تحتوي كميات كبيرة من مستحضرات التجميل ومنتجات دوائية مختلفة، وجميعها منتهية الصلاحية.
وأوضحت الفيديوهات وجود رافعة خارج المجمع يتم عبرها نقل المنتجات والمستحضرات منتهية الصلاحية إلى سطح المجمع ومن ثم يعاد تعبئتها في عبوات جديدة تحمل تواريخ إنتاج وانتهاء مزورة، كما بدا قيام مفتشين تابعين لوزارتي الصحة والتجارة بإجراءات الضبط النظامي، وإغلاق المجمع.
وأبان العبد الكريم أن عملية المداهمة نُفذت بمشاركة الأجهزة الأمنية ووزارتي الصحة والتجارة والعمل، وهيئتي الغذاء والدواء و الزكاة والدخل، إلى جانب بلدية الرياض، بمعاونة فرق من الدفاع المدني.
وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس ضبط المجمع الطبي المخالف بالتعاون مع الجهات الأمنية وجهات حكومية الأخرى، مبينةً أنه جرى إحالة القائمين على المجمع إلى لجان المخالفات لتطبيق العقوبات بحقهم.
وفق “أخبار 24”.