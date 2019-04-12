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أخبار محلية > مبادرة من الهلال الأحمر السعودي والإماراتي لإغاثة الإيرانيين المتضررين من السيول والفيضانات
12/04/2019   4:47 م

مبادرة من الهلال الأحمر السعودي والإماراتي لإغاثة الإيرانيين المتضررين من السيول والفيضانات

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أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي، وبالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عن مبادرة مشتركة للتخفيف من معاناة المواطنين الإيرانيين المتضررين جراء السيول والفيضانات المدمرة وغير المسبوقة التي شهدتها إيران مؤخراً.

وفي تصريح مشترك، أشارت الهيئتان إلى أن هذه المبادرة المشتركة تأتي من منطلق أواصر الأخوة الإسلامية وتؤكد على التضامن الإنساني مع الشعب الإيراني.

وتبحث كل من هيئة الهلال الأحمر السعودي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي حالياً الآليات اللازمة لتفعيل هذه المبادرة والمساهمة بإيجابية في الحد من تداعيات السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة.وفق “أخبار 24”.

مبادرة من الهلال الأحمر السعودي والإماراتي لإغاثة الإيرانيين المتضررين من السيول والفيضانات

أخبار محلية
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