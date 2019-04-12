نجح إطلاق القمر الصناعي “عربسات 6A” صباح اليوم (الجمعة)، بواسطة شركة الصاروخ “هيفي” من من قاعدة كيب كانافرال بولاية فلوريدا الأمريكية.
وكانت شركة “سبايس إكس” أرجأت عملية الإطلاق التي كانت مقررة أمس الأول الأربعاء بسبب الأحوال الجوية ووجود رياح قوية تحول دون إطلاق الصاروخ.
وصرح الرئيس التنفيذي لـ”عرب سات” المهندس خالد بالخيور أن القمر الصناعي “A6” يعد الأول من نوعة من الأقمار الأكبر حجماً والاثقل وزناً، والذي تطلقه سبيس اكس بواسطة صاروخها القوي جدا “فالكون هيفي”، والذي صمم خصيصاً لإطلاق مثل هذه الحمولة تجارياً.
وأضاف أن قمر “عرب سات 6A” يعد أكبر وأقوى قمر صناعي قامت شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية بصناعته، وهو بمثابة قمر صناعي للاتصالات عالي السعة، يقوم بتوفير خدمات الاتصالات الفضائية، والبث التلفزيوني والإذاعي، والإنترنت، وخدمات الهواتف المحمولة للعملاء في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن التصميم “LM 2100” الحديث يتضمن العديد من التحديثات التي تجعل القمر الصناعي أكثر قوة وأكثر مرونة وتنوعاً في المدار، مضيفاً أنه سيعمل من موقع عرب سات المداري الحصري 30.5؛ مما يعزز مكانة عرب سات التنافسية فيما يتعلق بقدرات وخدمات البث الفضائى كأول مشغل أقمار صناعية في المنطقة.
يذكر أن الصاروخ “هيفي”، الذي يعادل طوله مبنى من 23 طابقاً، عاد إلى الأرض بعد إنجاز مهمته بنجاح، حيث هبط أحد أجزاؤه على سفينة في المحيط لإعادة استخدامه في عملية إطلاق أخرى.