نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “السجون” تعتزم تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين وإدخال نظام “السوار الذكي”
12/04/2019   4:45 م

“السجون” تعتزم تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين وإدخال نظام “السوار الذكي”

+ = -
937

قال مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري إن المديرية باتت قريبة من تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين في عدد من القضايا، وإدخال تقنية “السوار الإلكتروني” لمراقبة المحكومين وتتبع حركاتهم لضمان عدم مخالفتهم حدود ونطاق الحركة المسموح لهم بها.

وأوضح أنه يجري حالياً إعداد دراسة لتحديد الفئات التي سيشملها تطبيق العقوبات البديلة، مشيراً إلى أنها ستقتصر على المدانين في ارتكاب المخالفات البسيطة وليست الجرائم الكبيرة.

وأبان اللواء “الأسمري” أن العقوبات البديلة ستتيح للمحكومين قضاء محكومياتهم في تقديم خدمات اجتماعية أو غيرها يستفيد منها المجتمع والمحكوم نفسه وتساعده على الاندماج في المجتمع، إلى جانب تقليل الضغط على السجون.وفق “أخبار 24”.

حديث مدير عام السجون جاء على هامش توقيعه اتفاقية تعاون بين مديرية السجون بمنطقة الرياض وجمعية “معين” لتأهيل النزيل بمنطقة الرياض بهدف غرس وتعزيز وتعميق مجموعة من القيم والمعارف والمهارات لدى النزلاء.

يذكر أن نظام “السوار الإلكتروني” يرتبط بالأقمار الصناعية عبر تقنية تحديد المواقع (GPS)، بما يوفر معلومات دقيقة حول تحركات المحكوم والأماكن التي يتنقل فيها، والتأكد من عدم تجاوزه الحدود المسموح له بالحركة فيها والتي يحددها القاضي.

“السجون” تعتزم تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين وإدخال نظام “السوار الذكي”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885037783.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.