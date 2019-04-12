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اخبار رياضية > متجر النصر بعد غناء “طاق طاقية” بمقره: سلوك شخصي غير مقبول.. ولن يتكرر
12/04/2019   12:03 م

متجر النصر بعد غناء “طاق طاقية” بمقره: سلوك شخصي غير مقبول.. ولن يتكرر

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نفى متجر نادي النصر أن يكون غناء “طاق طاقية” في المتجر قد نُظم بتخطيط وعلم إدارة المتجر أو بمواقفتها، مؤكداً أن ما حدث تصرف شخصي مرفوض، واعدا بعدم تكرار ممارسات مماثلة مرة أخرى.

وأوضح المتجر في بيان له في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الجمعة)، أنه منصة لمنتجات نادي النصر وجمهوره، دوره إنتاج وتوزيع المنتجات التي تعبر عن النادي، بعيداً عن أي إسفاف أو تعصب.

وكانت مجموعة من الأشخاص نظموا حفلا مصغرا داخل مقر متجر النصر، رددوا خلاله أهزوجة تضمنت عبارة “طاق طاقية” في إشارة لجمهور الهلال، ووجد هذا السلوك انتقادات واسعة من الوسط الرياضي، وكذلك من قبل كثيرين من جمهور النصر، وطالبوا المتجر بالاعتذار وتوضيح ملابسات الواقعة.وفق “أخبار 24”.

متجر النصر بعد غناء “طاق طاقية” بمقره: سلوك شخصي غير مقبول.. ولن يتكرر

اخبار رياضية
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