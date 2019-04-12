بالأسماء.. “السديس” يصدر قرارين بتشكيل مجلس استشاري نسائي ولجنة نسائية برئاسة الحرمين

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس قراراً بتشكيل مجلس استشاري نسائي، لاستثمار قدرات الكفاءات النسوية المؤهلة في صنع القرار، وإبداء الرأي والمشورة.
كما أصدر السديس قراراً آخر بتشكيل لجنة لدراسة وسائل تطوير منظومة الأعمال الإدارية والميدانية بالإدارة العامة النسائية والقسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف برئاسة الأستاذة ابتهال بنت علي الجعيد، وعضوية 17 عضوة.
تشكيل المجلس الاستشاري النسائي:
1. الدكتورة/ فاطمة بنت زيد الرشود. رئيساً
2. الدكتورة/ العنود بنت خالد العبود. نائباً للرئيس
3. الأستاذة/ سمية بنت محمود الثبيتي. عضواً
4. الأستاذة / بشرى بنت عبد الله المحمادي. عضواً
5. الأستاذة/ سلمى بنت منيع اللهيبي. عضواً
6. الأستاذة/ عواطف بنت علي المالكي. عضواً
7. الأستاذة/ فاطمة بنت حمود العامري. عضواً
8. الأستاذة/ حنان بنت محمد نور الفوتاوي. عضواً
9. الأستاذة/ وضحة بنت عبد الرحمن عسيري. عضواً
10. الأستاذة/ منيرة بنت عوض الجميعي. عضواً
11. الأستاذة/ نوف بنت محمد قحل عضواً
12. الأستاذة/ رباب بنت سني الزبيدي. عضواً
13. الأستاذة/ منال بنت فهد الشريف. أميناً.
أعضاء اللجنة النسائية لتطوير منظومة الأعمال والخدمات النسائية:
الأستاذة/ مرام بنت عبد الكريم المعطاني نائباً للجنة
الأستاذة/ دلال بنت عبد العزيز محمد فلاته.
الأستاذة/ دولت بنت عبد العزيز فلاته.
الأستاذة/ غدير بنت محمد الشبي.
الأستاذة/ فاطمة بنت يوسف العضلي.
الأستاذة/ صالحة بنت سني الزبيدي.
الأستاذة/ عائشة بنت حسين المالكي.
الأستاذة/ نبيلة بنت أحمد الغامدي.
الأستاذة/ مودة بنت سالم بسوكي.
الأستاذة/ أروى بنت صالح السديس أميناً للجنة.
الأستاذة/ رحمة بنت حسين فلاته.
الأستاذة/ دانة بنت حسين حافظ.
الأستاذة/ ديمة بنت سالم باسليم
الأستاذة/ ندى بنت عبد الله المالكي.
الأستاذة/ منال بنت مقبل القرشي.
الأستاذة/ منال بنت مصلح المجنوني.
الأستاذة/ كاميليا بنت محمد الدعدي.