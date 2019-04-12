أظهر مقطع فيديو متداول عثور مواطنة على مادة مجهولة أشبه بالأسمنت، عند قيامها بغسل وتنظيف بهار “كمون” اشترته من أحد الأسواق بالمملكة.
وقالت المواطنة في الفيديو الذي نشره الناشط في قضايا حماية المستهلك فيصل العبد الكريم إن والدتها درجت على غسل أي بهارات تشتريها بالماء، مشيرة إلى مادة لزجة تشبه الإسمنت تراكمت في الإناء بعد غسل البهار وتصفيته.
وشددت المواطنة على ضرورة أن يحرص الجميع على التأكد من نقاء البهارات التي يتم شراؤها من الأسواق وغسلها، محذرة من شراء البهارات المطحونة لاحتمالية احتوائها على شوائب ومخلفات زراعية وأتربة.
وفق “أخبار 24”.