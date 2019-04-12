حقق الشاب السعودي أحمد المسعري تفوقاً كبيراً في مجال التخطيط المالي لمؤسسات محلية وأجنبية، بعد أن كان يعاني صعوبة في النطق “التأتأة”، كاشفاً أنه بدأ عاملاً بمزرعة فراولة بأستراليا، إلى أن أسّس شركة متخصصة في استراتيجية المال والأعمال.
وقال المسعري بحسب “سبق” إنه قرر في الـ24 من عمره السفر إلى أستراليا، ولم يكن بحوزته سوى مبلغ 100 دولار وشهادته الجامعية، بعدما تنقل إلى ثلاث قارات؛ بسبب الدراسة وخسر الرهان في دبي وأمريكا، لافتاً إلى أنه فور وصوله إلى أستراليا بحث عن وظيفة؛ لمساعدته في شؤون حياته.
وأضاف أنه حصل على وظيفة في مزرعة فراولة، موضحاً أنه كان يقطف الفراولة مقابل 20 دولاراً أجرة الساعة الواحدة؛ حيث شعر بالمسؤولية وقيمة المرتب الذي كان يتقاضاه.
وأشار إلى أنه تقابل ذات يوم مع مواطن أسترالي، يدعى “بيتر”، متخصص في مجال المال والأعمال، ساعده بخبرته، وأصبح من الناجحين في مجال الأسهم.
وبيّن أنه درس بجامعة كيرتن بمدينة “بيرث”، وحصل على مؤهل جامعي في الكمبيوتر، كما حصل على مؤهل آخر في تخصص التخطيط المالي.