“الكلباني” يبث أولى حلقات برنامجه الجديد “بين بين” اليوم الجمعة

يبدأ إمام مسجد المحيسن بالرياض الشيخ عادل الكلباني اليوم (الجمعة)، بث أولى حلقات برنامجه “بين بين”، الذي سيعرضه عبر قناة على موقع “يوتيوب”.
وأوضح الكلباني خلال مداخلة مع برنامج “ترند السعودية” الذي يعرض على قناة “mbc”، أن البرنامج يتكون من 4 فقرات؛ الأولى تعليق على خبر مميز، ثم الإجابة عن أسئلة الجمهور التي ترد في تويتر، وأما الفقرة الثالثة فائدة مختصرة في حدود 3 دقائق، والرابعة ستكون لقاء مع ضيف مميز.
وروّج الكلباني لأولى حلقات برنامجه عبر صفحته بـ”تويتر”، والتي استضاف فيها الكابتن ماجد عبدالله، داعياً متابعيه إلى زيارة قناته على “يوتيوب”، ومشاهدة الحلقة التي ستبث الساعة الثانية من ظهر اليوم.حسب “أخبار 24”.