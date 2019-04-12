وثّق مقطع فيديو متداول لحظة مداهمة شرطة منطقة الرياض، مساء أول أمس (الأربعاء)، وكر أحد أخطر مروجي المخدرات، وبتفتيش المكان عثر بحوزته على أسد وعدد 11 كلباً بوليسياً.
وأظهر الفيديو الذي نشره الصحفي سعود الشيباني من خلال سناب “مناصر العسكر”، لحظة السيطرة على أسد وعدد من الكلاب البوليسية كانت داخل قفص، وضبط خمور، وكمية من الأسـلحة النارية من ضمنها رشاش، وذخيرة حية.
ولفت مصور المقطع إلى أن المطلوب كان مسـلحاً، وألقى القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وفق “أخبار 24”.