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اخبار رياضية > رئيس الهلال يحسم الجدل بشأن مستقبل “كاريلو” ويؤكد بقاءه في النادي
12/04/2019   11:55 ص

رئيس الهلال يحسم الجدل بشأن مستقبل “كاريلو” ويؤكد بقاءه في النادي

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فجر رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل مفاجأة، بشأن المحترف البيروفي أندري كاريلو، حيث صرح بأن إدارة الهلال تمكنت من الاتفاق على إبقائه نهائياً في صفوف الفريق.

وأظهر مقطع فيديو متداول رئيس الهلال وهو يجيب عن تساؤلات عدد من جماهير النادي بشأن كاريلو، بعد تداول أنباء عن تلقي اللاعب عروضاً كبيرة من قبل عدد من الأندية السعودية والخليجية، مؤكداً أن إدارة النادي أنهت اتفاقها مع اللاعب.

وأوضح الأمير محمد بن فيصل خلال حديثه، أن إدارة نادي بنفيكا طلبت مبلغاً كبيراً مقابل التنازل عن عقد اللاعب، إلا أن إدارة الهلال قدمت عرضاً يفوق قيمة عقد أي لاعب بالهلال.وفق “أخبار 24”.

وشدد على أن الهلال أنهى الاتفاق بشأن الإبقاء على كاريلو في صفوفه، مشيراً إلى أن اللاعب ممتاز فنياً، بجانب رغبة الجمهور الهلالي في استمراره.

رئيس الهلال يحسم الجدل بشأن مستقبل “كاريلو” ويؤكد بقاءه في النادي

اخبار رياضية
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