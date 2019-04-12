بلاغ مواطن يقود لضبط منشأة يديرها 3 وافدين بالتستر.. والمحكمة تعاقبهم بالسجن والغرامة والإبعاد

أصدرت المحكمة الجزائية في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف حكماً بإدانة مواطن وثلاثة وافدين يحملون الجنسية الهندية بجريمة التستر التجاري.
وفرضت المحكمة غرامة مالية على المواطن والوافدين الثلاثة قدرها 300 ألف ريال، كما عاقبتهم بالسجن ما بين 4 إلى 6 أشهر، وقررت المحكمة كذلك منع الوافدين الثلاثة من العمل في المملكة بعد إبعادهم.
وبدأت القضية عندما تلقت وزارة التجار والاستثمار بلاغاً من مواطن يفيد باشتباهه في وجود حالة تستر تجاري بمنشأة تنشط في تجارة المواد الغذائية.
وبعد مباشرة الوزارة للبلاغ، عثرت على مستندات وحوالات مالية ومبالغ كبيرة تفوق 500 ألف ريال، فرفعت القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق وأحالت المتهمين إلى المحكمة الجزائية.وفق “أخبار 24”.