نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بلاغ مواطن يقود لضبط منشأة يديرها 3 وافدين بالتستر.. والمحكمة تعاقبهم بالسجن والغرامة والإبعاد
12/04/2019   11:52 ص

بلاغ مواطن يقود لضبط منشأة يديرها 3 وافدين بالتستر.. والمحكمة تعاقبهم بالسجن والغرامة والإبعاد

+ = -
638

أصدرت المحكمة الجزائية في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف حكماً بإدانة مواطن وثلاثة وافدين يحملون الجنسية الهندية بجريمة التستر التجاري.

وفرضت المحكمة غرامة مالية على المواطن والوافدين الثلاثة قدرها 300 ألف ريال، كما عاقبتهم بالسجن ما بين 4 إلى 6 أشهر، وقررت المحكمة كذلك منع الوافدين الثلاثة من العمل في المملكة بعد إبعادهم.

وبدأت القضية عندما تلقت وزارة التجار والاستثمار بلاغاً من مواطن يفيد باشتباهه في وجود حالة تستر تجاري بمنشأة تنشط في تجارة المواد الغذائية.

وبعد مباشرة الوزارة للبلاغ، عثرت على مستندات وحوالات مالية ومبالغ كبيرة تفوق 500 ألف ريال، فرفعت القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق وأحالت المتهمين إلى المحكمة الجزائية.وفق “أخبار 24”.

بلاغ مواطن يقود لضبط منشأة يديرها 3 وافدين بالتستر.. والمحكمة تعاقبهم بالسجن والغرامة والإبعاد

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885037724.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.