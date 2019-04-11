الاتحاد أكثر الأندية السعودية مشاهدة على «يوتيوب» الآسيوي

تصدر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الأندية السعودية مشاهدة عبر قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في «يوتيوب»، وذلك في مواجهته أمام لوكوموتيف الأوزبكي، الثلاثاء الماضي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2019.
بينت أرقام المشاهدات، تصدر الاتحاد بـ611 ألف مشاهد ، فيما حلت مباراة الهلال والاستقلال الإيراني ثانياً بـ493 ألف مشاهدة، فيما حظيت مباراة النصر والزوراء العراقي على 287 ألف مشاهد، ومباراة الأهلي وبيرسبوليس الإيراني شاهدها 258 ألف مشاهد.
وبدأ نشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بث مباريات الأندية السعودية على قناته في «يوتيوب»، كمرحلة أولى حتى يتم ترتيب إجراءات الناقل المحلي خلال الفترة المقبلة، استجابة للطلب المقدم من الاتحاد السعودي.وفق “الرياضية”.