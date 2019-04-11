المريسل يوجه رسالة غامضة بصورة لكاريلو مع نجم النصر في أحد المطاعم

وجه الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، رسالة غامضة، ناشرًا صورة تجمع بين البيروفي كاريلو مهاجم الهلال والبرازيلي بيتروس لاعب النصر في أحد المطاعم بالمملكة.
وشهدت الساعات الأخيرة تداول بعض الأخبار في البرتغال وبيرو، عن تلقي كاريلو عرضًا مغريًا، من أندية منافسة للهلال من أجل الظفر بخدمات البيروفي أندري كاريلو في الموسم المقبل بعد نهاية إعارته الحالية مع “الزعيم”.
وكتب المريسل عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أجمل الصور التي نستمتع بها، هي التي جمالها يعبر عن نفسها دون تتحدث عنها، يتملك إحساس بمعنى روح التنافس”.حسب “أخبار 24”.
وأضاف الناقد الرياضي: “بيتروس و كاريلو تنافس قوي بينهما لكن، هنا الأخوة و المحبة تجمعهم”.
جدير بالذكر، انتقل كاريلو لصفوف الهلال من بنفيكا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، إلا أن النادي البرتغالي رفض محاولات محمد بن فيصل رئيس النادي في التعاقد معه بشكل نهائي بسبب ضعف المقابل المادي الذي عرضه المقدر بـ 10 مليون يورو.