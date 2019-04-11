الخليوي: بهذه الطريقة.. نزاهة لن تكشف أية تجاوزات بالدوري

أكد الناقد الرياضي تركي الخليوي، أن وحدة النزاهة المكلفة بمراقبة مباريات الدوري السعودي للمحترفين، بتكليف من لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، لن تنجح في اكتشاف أية تجاوزات خلال الموسم الحالي.
وأوضح، خلال تصريحات لبرنامج “الوقت الأصلي”، أن “نزاهة” لن تستطيع كشف أي تجاوز، ولجنة الانضباط لن تنجح في إدارة نزاهة، دون ضبط لائحتها، واصفًا الأمر بقوله “فاقد الشيء لا يعطيه”.
وأضاف أن الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سينتهي بدون تجاوزات، وإن حدثت تجاوزات، منوهًا بأنه طالما المراقبة من داخل الملعب فقط فإنه لن يتم كشف أية أخطاء حتى نهاية الموسم.وفق “أخبار 24”.