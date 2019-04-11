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اخبار رياضية > أمرابط يجتاز الإصابة.. ويدخل التدريبات الجماعية
11/04/2019   11:13 م

أمرابط يجتاز الإصابة.. ويدخل التدريبات الجماعية

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على بعد يومين فقط من المباراة المرتقبة بين النصر والاتحاد ضمن المرحلة الـ27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، استعاد البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر، لاعب فريقه المغربي نور الدين أمرابط بعد الإصابة ألمت به في مباراة الرائد السبت الماضي .

وغاب أمرابط عن الحصص التدريبية في الأيام الأربع الماضية، لعدم اكتمال شفائه من الإصابة، فيما شراك في التدريبات الجماعية يوم الخميس، في إشارة إلى جاهزيته لدخول القائمة المشاركة في المباراة.

يذكر أن أمرابط تعرض إلى إصابة قبل مباراة فريقه أمام الهلال في المرحلة الـ25، أجبرته على الغياب عن مباراتي منتخب بلاده الوديتين في «أيام فيفا»، ولكنه عاد إلى تدريبات النصر متأخراً رغم ذلك وشارك في المواجهة.وفق “الرياضية”.

أمرابط يجتاز الإصابة.. ويدخل التدريبات الجماعية

اخبار رياضية
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