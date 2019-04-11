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اخبار رياضية > الهلال يفقد سوريانو ويستعيد سالم أمام الأهلي
11/04/2019   11:12 م

الهلال يفقد سوريانو ويستعيد سالم أمام الأهلي

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يفتقد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال أمام الأهلي يوم الجمعة مهاجمه الإسباني سوريانو بعد إصابته بشد عضلي.

ويستضيف الأهلي نظيره الهلال مساء الجمعة لحساب الجولة الـ27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة”.

وأجرى الفريق مساء أمس تدريباته، طبق من خلالها المدرب الكرواتي زوران ماميتش الطريقة والأسلوب الفني الذي سينتهجه أمام الأهلي.

وتنفس الكرواتي زوران الصعداء بعد تأكد جاهزية سالم الدوسري لمواجهة الأهلي بعد الإصابة التي لحقت به في مواجهة الحزم وتسببت في غيابه عن مواجهة الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا والتي خسرها الفريق الأزرق بهدفين مقابل هدف.وفق “الرياضية”.

ويسعى الهلال في مواجهة الأهلي لتحقيق الانتصار ومواصلة ملاحقة المتصدر النصر الذي سيواجه الاتحاد مساء السبت في الرياض.

الهلال يفقد سوريانو ويستعيد سالم أمام الأهلي

اخبار رياضية
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