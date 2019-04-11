نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الأرصاد” تُوضح سبب انقطاع صور الرادارات أمس الأربعاء
11/04/2019   11:11 م

“الأرصاد” تُوضح سبب انقطاع صور الرادارات أمس الأربعاء

+ = -
820

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بيانا اليوم الخميس أوضحت فيه سبب حدوث عطل طارئ في دائرة الاتصالات الخاصة بالهيئة أمس الأربعاء ما تسبب في انقطاع شبكة الإنترنت الداخلية والخارجية وانقطاع صور الرادارات لمدة ساعة واحدة تقريباً.

وأوضح الناطق الرسمي للهيئة حسين القحطاني أن انقطاع شبكة الإنترنت الداخلية والخارجية للهيئة كان نتيجة عطل المودم الخاص بشركة الاتصالات السعودية وهي الإدارة المسؤولة عن تمرير جميع البيانات والمعلومات من وإلى المراصد والرادارات إلى مركز الاتصالات الإقليمي وإدارة التحاليل والتوقعات.وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن الهيئة باشرت خطوات معالجة عطل شبكة الإنترنت يوم أمس الأربعاء في تقديم بلاغ لشركة الاتصالات السعودية ثم تحويل جميع الرادارات على المودم المرسل في كل موقع رادار وتم التأكد من أن جميع صور الرادارات تصل في موعدها بدون تأخير.

وأشار إلى أن المتابعة استمرت حتى صباح اليوم الخميس، حيث تم التأكد أن جميع الدوائر تعمل بصورة جيدة.

“الأرصاد” تُوضح سبب انقطاع صور الرادارات أمس الأربعاء

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885037703.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.